"Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)

20 сентября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одной из достопримечательностей столицы Азербайджана, обладающих неповторимым очарованием и красотой, является Бакинский бульвар. Это излюбленное место посещения жителей Баку, гостей и, в частности туристов.

Строительство бульвара было начато в 1909 году. За прошедшие годы форма и рамеры бульвара неоднократно менялись. В настоящее время территория национального парка разделена на три части — старый бульвар, новый бульвар и бульвар "Белого города". Протяженность бульвара, который в 1998 году получил статус национального бульвара, составляет 16 километров, и в будущем планируется ее увеличение до 25 километров...

Trend представляет фоторепортаж с Бакинского бульвара, который также называется "алмазным ожерельем" Баку.

(Фoтo: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
  • "Алмазное ожерелье" Баку (Фоторепортаж)
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