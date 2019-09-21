Определились финалисты Чемпионата мира в групповых упражнениях с 5 мячами

21 сентября 2019 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку определились команды-финалисты 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с 5 мячами, сообщает в субботу Trend.

В финал прошли команды – Россия (30.000 балла), Болгарии (29.200 балла), Японии (29.200 балла), Беларуси (28.400 балла), Украины (28.250 балла), Италии (27.800 балла), Израиля (27.450 балла) и Китая (27.150 балла).

Команда Азербайджана в финал групповых упражнениях с 5 мячами не прошла с результатом 26.400 балла, она заняла девятую позицию.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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