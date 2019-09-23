В Азербайджане осень вступает в свои права

23 сентября 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня в 11:50 осень вступит в свои права, сообщил в понедельник Trend замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) имени Н. Туси Академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По словам ученого, с 23 сентября дни будут короче, а ночи - длиннее. Солнце перейдет от Северного полушария к Южному.

Напомним, что зима наступит в Азербайджане 22 декабря в 08:19, и в этот день будет самая длинная ночь года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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