В Азербайджане осень вступает в свои права

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня в 11:50 осень вступит в свои права, сообщил в понедельник Trend замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) имени Н. Туси Академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.
По словам ученого, с 23 сентября дни будут короче, а ночи - длиннее. Солнце перейдет от Северного полушария к Южному.
Напомним, что зима наступит в Азербайджане 22 декабря в 08:19, и в этот день будет самая длинная ночь года.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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