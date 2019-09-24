Студенты из Руанды будут обучаться в БВШН (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с послом Руанды в Турции Уильямсом Нкурунзизой и генеральным секретарем посольства Коэлем Увизей, сообщает Trend со ссылкой на БВШН.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества нефтяной школы с Республикой Руанда, обмена студентами, реализации совместных проектов.

Гасымов дал гостям подробную информацию об истории и направлениях деятельности БВШН, а также об инновациях, реализованных в школе, успехах, достигнутых ее студентами.

Ректор отметил, что, так как Высшая школа нефти отдает предпочтение международным связям, она проводит обучение на основе международных учебных программ.

«Школа тесно сотрудничает с Университетом Хериот-Ватт (Великобритания), Университетом Джорджа Вашингтона (США), Женевской школой бизнеса (Швейцария) посредством обмена студентами и опытом», — добавил он.

Ректор подчеркнул, что сегодня в Азербайджане много внимания и заботы со стороны государства уделяется науке, образованию, учителям и студентам.

«Благодаря этому вниманию в этом году 23 студента БВШН, набравшие высокие баллы, были удостоены президентской стипендии в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики. Таким образом, количество президентских стипендиатов в Высшей Школе Нефти достигло 150 человек.

Сегодня мы обучаем студентов БВШН не только тонкостям работы в нефте-газовой индустрии, но и секретам коммерции в этой сфере. Руанда, как страна с населением в 12,6 миллиона человек, считается самой густонаселенной страной Африки. Поскольку страна вступила в период интенсивного развития, она испытывает нужду в подготовке высококвалифицированных кадров. Считаю, что Бакинская Высшая Школа Нефти может оказать содействие в обучении руандийских инженеров в рамках реализации совместных стипендиальных программ с правительством Руанды», — сказал Э. Гасымов.

Посол Уильямс Нкурунзиза, в свою очередь, отметил, что нефтегазовая отрасль в Руанде начала развиваться относительно недавно, и поэтому страна нуждается в опытных специалистах.

«В настоящее время нашей стране нужны специалисты по нефти, газу и энергетике, уровень профессионализма которых был бы таким же высоким, как и у их Азербайджанских коллег. Учитывая эту необходимость, мы заинтересованы в отправке наших студентов в Азербайджан для обучения в Бакинской Высшей Школе Нефти по всем специальностям», — добавил он.

Стороны договорились, что, со следующего учебного года руандийские студенты начнут обучаться в Бакинской Высшей Школе Нефти.

В заключение встречи было решено подписать в скором времени двусторонний Меморандум о взаимопонимании.

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