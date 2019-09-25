Минэкологии Азербайджана согласовывает ввод ограничений на использование пластиковых пакетов

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов представил соответствующим государственным структурам Азербайджана предложения по уменьшению негативного влияния пластиковых и полиэтиленовых отходов на окружающую среду, постепенному ограничению использования пластиковой упаковки, применению платной системы за продажу пластиковых пакетов, созданию условий для использования альтернативных упаковочных материалов, которые находятся на стадии согласования.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий отделом по экологической политике министерства Расим Саттарзаде, сообщает в среду Trend.

Проект по запрету использования легких полиэтиленовых пакетов, которые больше всего загрязняют окружающую среду, уже прошел процесс согласования, и готовится к следующим процедурам, отметил Саттарзаде.

Минэкологии призывает граждан отказаться от полиэтиленовых пакетов, и отдать предпочтение тканевым и соломенным сумкам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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