Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

26 сентября 2019 14:15 (UTC+04:00)

26 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: ФАО запустила новый проект, ВВП страны превысит 48 миллиардов долларов, Словакия рассматривает транзит азербайджанского газа в ЕС, Ожидается удвоение количества рейсов Баку-Шарм-эш-Шейх и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
  • Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
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