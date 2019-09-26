26 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: ФАО запустила новый проект, ВВП страны превысит 48 миллиардов долларов, Словакия рассматривает транзит азербайджанского газа в ЕС, Ожидается удвоение количества рейсов Баку-Шарм-эш-Шейх и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.