Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией «ЛУКОЙЛ»

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча с делегацией компании «ЛУКОЙЛ».

На встрече присутствовали директор Департамента организационного развития и управления карьерой компании «ЛУКОЙЛ» Юрий Пиктовников, управляющий активами компании «ЛУКОЙЛ» Виталий Кузнецов, директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Айдар Абдуллин.

Во время ознакомительного тура по кампусу БВШН гостям была дана подробная информация об учебных помещениях, многофункциональных лабораториях, библиотеке, конференц-зале и спортзале школы.

Выступивший на встрече от имени Бакинской Высшей Школы Нефти декан Инженерного факультета Зафар Гурбанов поприветствовал гостей от имени ректора БВШН Эльмара Гасымова. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией «ЛУКОЙЛ», которая является одной из ведущих компаний нефтегазового сектора не только в кавказском регионе, но и во всем мире и которая возглавляется нашим соотечественником.

Зафар Гурбанов отметил, что Бакинская Высшая Школа Нефти, готовящая высококвалифицированных англоязычных инженеров для нефтегазового сектора, установила партнерские отношения в этой области с местными, транснациональными и международными компаниями. Он подчеркнул, что студенты не только проходят производственную практику в этих компаниях, но и делают карьеру в них.

«Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с такой транснациональной компанией как «ЛУКОЙЛ». Мы бы очень хотели, чтобы наши студенты проходили производственную практику в компании «ЛУКОЙЛ», а наши выпускники работали в ней. Кроме того, можно воспользоваться потенциалом ученых нашей школы для проведения совместных научных исследований. Также специалисты компании могут организовывать в БВШН тренинги по производственной практике», - добавил декан.

Выступая на встрече, директор Департамента организационного развития и управления карьерой компании «ЛУКОЙЛ» Юрий Пиктовников отметил, что компания «ЛУКОЙЛ» работает в Азербайджане с 1994 года, и что она реализовала свой первый международный проект на одном из крупнейших в азербайджанском секторе Каспия месторождений - «Азери-Чираг-Гюнешли».

««ЛУКОЙЛ» была первой из крупнейших российских бизнес-структур, которая начала работать в Азербайджане. Наша компания активно сотрудничает с SOCAR-ом, и в будущем, используя успешный опыт БВШН, будет также создано высшее учебное заведение на базе компании «ЛУКОЙЛ». Мы обладаем достаточной информацией о Бакинской Высшей Школе Нефти. Сегодня в время ознакомительного тура по школе наше внимание привлекли условия, созданные здесь, материально-техническая база, лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием и отвечающие современным стандартам, научно-исследовательские центры и даже функциональный спортивный зал. Действительно, наличие отраслевого высшего учебного заведения такого высоко уровня имеет важное значение для общего развития сектора», сказал Юрий Пиктовников.

Он подчеркнул, что компания «ЛУКОЙЛ» готова далее расширять связи с Бакинской Высшей Школой Нефти и организовывать технические поездки в «ЛУКОЙЛ».

«Ваша школа сотрудничает с нашими крупными партнерами. Я считаю, что необходимо далее активизировать наше совместное сотрудничество», - добавил он.

Отметим, что сегодня компания «ЛУКОЙЛ» участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря. С 1995 года компания «ЛУКОЙЛ» также развивает в Азербайджане собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов, отвечающих мировым стандартам.

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