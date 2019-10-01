В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)

1 октября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже прошла конференция под девизом «Превратим безопасное поведение на дорогах в образ жизни», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Автомобильную федерацию Азербайджана (АФА).

Конференция была организована Автомобильной федерацией Азербайджана при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» в рамках Недели безопасности дорожного движения.

На проведенной в Центре Гейдара Алиева конференции сначала был показан видеоролик, подготовленный Автомобильной федерацией Азербайджана и посвященный безопасности дорожного движения.

На конференции была представлена информация о работе, проведенной в стране в сфере безопасности дорожного движения, а также о Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 гг., принятой распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2018 года.

Рассказывая о работах по пропаганде и поощрению, предусмотренных Государственной программой, генеральный секретарь Федерации Анар Шукюров представил проект «Роль волонтеров в безопасности дорожного движения».

Он отметил, что проект нацелен на поддержку молодежной политики, проводимой в стране, а также работы, которую государство проводит в этом направлении, общественного участия в обеспечении безопасности дорожного движения, проведение просветительских кампаний среди студентов, внесении вклада в устранение проблем в сфере безопасности дорожного движения и непосредственную помощь в соблюдении молодежью правил дорожного движения.

Затем эксперт по дорожному движению, юрист Аршад Гусейнов рассказал о транспортном праве, международных конвенциях в этой сфере, нормативно-правовых актах страны, в том числе, общем состоянии безопасности дорожного движения, безопасном поведении участников дорожного движения, а также задачах и обязанностях водителей и пешеходов, работе, проводимой по повышению культуры вождения.

На конференции также выступил завотделом проектов Общественного объединения «Региональное развитие» Джамиль Алиев и завотделом информационных технологий Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Рамин Байрамов. В выступлениях была отмечена важность проведения работ по пропаганде и поощрению в сфере безопасности дорожного движения в регионах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
  • В Гяндже прошла конференция по безопасности дорожного движения (ФОТО)
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