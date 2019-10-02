Дети, лишенные родительской опеки, навестили пожилых обитателей пансионата для инвалидов войны и труда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялся визит к жителям пансионата для инвалидов войны и труда в бакинском поселке Бильгя, организованный Общественным объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, по случаю Международного дня пожилых людей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение, в мероприятии, проведенном при поддержке Детско-молодежного центра развития №1, приняли участие обитатели детского дома №1. Особый колорит мероприятию придали представление, танцы и образцы художественного чтения исполненные детьми. В ходе мероприятия были проведены конкурсы и состязания, награждены победители.

В ходе мероприятия, которое прошло при участии волонтеров Объединения по бакинскому региону воспитанники детского дома №1 и члены Детско-молодежного центра развития №1 вручили пожилым обитателям пансионата подарки, изготовленные собственными руками, открытки и письма.

Целью проведения встречи являлось не только стремление подарить приятное настроение жителям пансионата в знаменательный день, но и свести с ними детей, лишенных родительской опеки, создать почву для их непосредственного общения. Мероприятие также было нацелено на развитие чувства уважения и милосердия у малышей, формирование таких положительных качеств, как внимания и забота к пожилым.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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