В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов - министр

4 октября 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выбор кандидатов в судьи осуществляется на основе самых прогрессивных европейских методов.

Об этом министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

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