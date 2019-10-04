Твининг-проект ЕС в Азербайджане сыграл важную роль в развитии законодательства в сфере занятости - министр

БАКУ/Trend/- Твининг-проект, успешно завершенный в Азербайджане при поддержке ЕС, сыграл большую роль в принятии в стране закона и стратегии в сфере занятости. Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, на конференции, посвященной завершению совместного твиннинг-проекта в сфере занятости.

Министр отметил, что ежегодно более 100 тысяч человек выходят на рынок труда в Азербайджане. «Это значит, что необходимо решать вопросы занятости населения, в условиях, когда наблюдается устойчивый демографический рост из года в год. Для решения этих вопросов, было важно перенимать международный опыт, с тем, чтобы обеспечить устойчивую динамику в сфере социального обеспечения. В связи с этим в Азербайджане был принят закон, регулирующий вопросы занятости населения, а также разработана стратегия занятости, основанные на международном опыте и стандартах», - сказал Бабаев.

По словам министра, разработка стратегии занятости населения велась с опорой на зарубежную практику.

В Азербайджане продолжает расширяться программа самозанятости: так, по итогам 2018 года ею было охвачено шесть тысяч семей, а в текущем году - 10 тысяч семей. «Данная программа нацелена, в том числе на развитие микробизнеса в Азербайджане», - сказал Бабаев.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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