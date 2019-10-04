Теймур Раджабов стал первым обладателем Кубка мира по шахматам в истории Азербайджана

4 октября 2019 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Теймур Раджабов стал первым обладателем Кубка мира по шахматам в истории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, Раджабов четвертого октября в финальной стадии турнира, проведенного в городе Ханты-Мансийск России, одержал победу над китайским спортсменом

В финале соперники сыграли 10 игр. Были разыграны четыре классические партии. В ходе первой игры гроссмейстеры согласились на ничью. Проигравший во второй партии Раджабов, победил соперника в ходе третьей встречи. На четвертой встрече также была зарегистрирована ничья - 2:2.

Из-за того, что победитель не был определен во время финала, четвертого октября были сыграны тай-брейк встречи. Победитель определился и во время этих встреч - 2:2. Но одержав две последовательные победы в ходе блитц-партий Раджабов стал победителем турнира.

Таким образом, победив своего соперника со счетом 6:4 Теймур Раджабов стал первым обладателем Кубка мира по шахматам в истории Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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