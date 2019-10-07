В АМУ будут готовить врачей по новым специальностям педиатрии (Эксклюзив)

7 октября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) начнется подготовка кадров по направлениям педиатрии, сообщили в понедельник Trend в Университете.

Было отмечено, что в Азербайджане впервые в список специальностей будут добавлены такие как детский кардиолог, детский хирург, детский невролог.

Подготовка по этим специальностям начнется с 2020-2021 учебного года.

Отметим, что в утвержденной Кабинетом министров «Классификации специальностей (программ) по уровню бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) высшего образования» уменьшено число специальностей.

Согласно решению Кабмина, их число уменьшено с 175 до 148, в том числе, введены новые специальности, около 70 - объединены или отменены.

В новой Классификации введены такие специальности как «физическая культура и реабилитация в спорте», «физиотерапия и медицинская реабилитация», «тренерская работа» и другие.

Прием по новым специальностям будет проводиться в 2020-2021 учебном году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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