В Баку десятки водителей автобусов наказаны за курение за рулем

7 октября 2019 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с курением за рулем в автобусе за последнее время поступили 149 обращений пассажиров, сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

На основании этого в отношении 55 водителей различных маршрутов были приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

В БТА также сообщили, что были поощрены несколько пассажиров, проинформировавших о нарушениях, и поддержавших Агентство в борьбе с курением.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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