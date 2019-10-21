На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объекты малого и среднего бизнеса (МСБ), функционирующие в строительном секторе, при поддержке Агентства по развитию и малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики, 22-25 октября будут участвовать на 25-й Азербайджанской международной строительной выставке ("Baku Build" 2019) в Бакинском Экспоцентре, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На выставке на специальном стенде, выделенном для объектов МСБ, будут демонстрироваться различные строительные материалы, представлены инженерные услуги, отопительные системы, автоматизированные двери, «умные» дома, системы безопасности, ландшафтный дизайн и др. продукция и услуги.

Агентство по развитию МСБ также входит в список структур, поддерживающий выставку "Baku Build 2019".

Агентство оказывает поддержку участию микро и малых предпринимателей в различных международных фестивалях и выставках. С 2018 года стартапы, микро и малые предприниматели при поддержке Агентства по развитию МСБ участвовали в ряде выставок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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