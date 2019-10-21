На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)

21 октября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объекты малого и среднего бизнеса (МСБ), функционирующие в строительном секторе, при поддержке Агентства по развитию и малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики, 22-25 октября будут участвовать на 25-й Азербайджанской международной строительной выставке ("Baku Build" 2019) в Бакинском Экспоцентре, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

На выставке на специальном стенде, выделенном для объектов МСБ, будут демонстрироваться различные строительные материалы, представлены инженерные услуги, отопительные системы, автоматизированные двери, «умные» дома, системы безопасности, ландшафтный дизайн и др. продукция и услуги.

Агентство по развитию МСБ также входит в список структур, поддерживающий выставку "Baku Build 2019".

Агентство оказывает поддержку участию микро и малых предпринимателей в различных международных фестивалях и выставках. С 2018 года стартапы, микро и малые предприниматели при поддержке Агентства по развитию МСБ участвовали в ряде выставок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)
  • На выставке "Baku Build 2019" будет представлена продукция микро и малых предпринимателей (ФОТО)
Новости по теме
В Шамкире открылся "Друг МСБ" (ФОТО)
Бизнес 16 октября 14:43
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в сотрудничестве со странами-членами Тюркского совета (ФОТО)
Экономика 15 октября 10:23
При поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана предприниматели участвуют в выставке «Образование и карьера» (ФОТО)
Экономика 11 октября 13:08
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поощряет бизнес-сотрудничество между предпринимателями (ФОТО)
Экономика 4 октября 13:44
В Нафталане прошла выставка-ярмарка продукции объектов МСБ (ФОТО)
Экономика 27 сентября 13:17
Делегация Агентства по развитию МСБ Азербайджана приняла участие во «2-м Каспийском бизнес-форуме» в США
Экономика 25 сентября 15:00
Лента новостей
Завтра в Баку сохранится теплая погода
Общество 14:29
Иран подготовил меры по очередному этапу сокращения ядерных обязательств
Политика 14:28
МФК об успешности первого тендера ГЧП солнечной энергии в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Завод "Азертехнолайн" заключил выгодный контракт за рубежом
Бизнес 14:17
Контр-адмирал НАТО: Уровень профессионализма азербайджанских военнослужащих свидетельствует об их силе (ВИДЕО)
Политика 14:05
Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 13:49
Политолог: Cегодня создана новая платформа сотрудничества тюркских государств
Политика 13:38
Количество выданных страховых свидетельств по Green Card достигает 40 тысяч
Финансы 13:22
Олег Кузнецов: Армяне делают из Нжде "героя", превознося некоторые его деяния
Политика 13:20