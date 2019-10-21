Завтра в Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 19-22, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 21-26, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Семдова. Редактор: Хазар Ахундов)

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