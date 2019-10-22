За последние 5 лет в Азербайджане родилось 14 274 двойняшек и 387 тройняшек (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в Азербайджане родилось 14 274 двойняшек и 387 тройняшек, сообщает во вторник Trend.

Из двойняшек 7038 – девочки, 7236 - мальчики.

За указанный период больше всего двойняшек родились в 2014 году (3148), в последующие четыре года число появившихся на свет двойняшек стало сокращаться (3054 – в 2015 году, 2734 в 2016 году, 2586 в 2017 году, 2752 в 2018 году). Большинство из них родились в городах.

Что касается тройняшек, то за последние пять лет их больше родилось в 2018 году (60 в 2014 году, 84 в 2015 году, 69 в 2016 году, 57 в 2017 году, 117 в 2018 году)

Большинство тройняшек появились на свет в городах, но в прошлом году в сельской местности их родилось больше.

За указанный период из появившихся на свет тройняшек 192 были девочками, 195 – мальчиками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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