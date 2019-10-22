В Баку и на Абшеронском полуострове можно сажать почти все фруктовые деревья

22 октября 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими в ноябре будет посажено 650 тысяч деревьев в один день, сообщает во вторник Trend.

Специалист по растениеводству министерства экологии и природных ресурсов Рагим Ибрагимов выступил с рекомендациями о правилах и методах посадки деревьев, их выборе в соответствии с естественными условиями и рельефом для высокого процента их приживаемости.

« В Баку и на Абшеронском полуострове можно сажать миндаль, инжир, гранат, оливы, абрикос, тутовник, вишню, грушу, айву, лох, фисташки и другие фруктовые деревья. Высаживать саженцы нужно на расстоянии 2-3 метра друг от друга в лунки глубиной 40 см и диаметром 40 см. Размеры саженцев могут быть от 80 до 120 см. Их необходимо сажать в центр лунки, в смесь плодородной почвы с органическими удобрениями. Обязательно должна проводиться поливка, ствол необходимо присыпать землей. С момента посадки саженца и до момента его развития территорию необходимо осматривать. Корни дерева необходимо утрамбовать землей, чтобы дерево не высохло. Если листва желтеет, ствол сохнет и слабеет корневая система, необходимо использовать лекарства от вредителей, которые укрепят и корневую систему. Для дальнейшего роста деревьев и высокой урожайности им необходим постоянный уход. Летом их нужно два раза в неделю поливать. После поливки почву вокруг деревьев надо разрыхлять. Осенью необходимо осуществлять подпитку органическими и минеральными удобрениями. Азотные удобрения применяются весной и в первой половине весны. Зимой, когда развитие останавливается, никакие дополнительные работы не проводятся».

Отметим, что для осуществления инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими отобраны саженцы различных пород лесных и фруктовых деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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