ГУП: Информация об увольнении сотрудников полиции, предотвративших попытку незаконной акции в Баку, ложь

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная об увольнении группы сотрудников полиции, участвующих в предотвращении попытки незаконной акции в Баку, ложная, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции (ГУП) город Баку.

«Информация, распространенная в социальных сетях о том, что сотрудники полиции уволены по собственному рапорту из органов внутренних дел, которые были привлечены на службу во время пресечения попытки незаконной акции в Сабаильском районе, не отражает действительность», - говорится в сообщении Управления полиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.