В Центре Гейдара Алиева состоялась лекция специалиста с мировым именем Татьяны Поляковой "Этикет и культура профессионального общения" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась лекция специалиста по деловому и светскому общению с мировым именем, гуру этикета Татьяны Поляковой на тему "Этикет и культура профессионального общения", сообщает Trend.

Единственный обладатель лицензии обучения этикету в Княжестве Монако, автор курсов по межкультурной коммуникации, Полякова мастерски конвертировала свою способность говорить на нескольких языках, опыт работы в международных компаниях, участия в этнографических экспедициях и путешествиях в бизнес-проект по общению и этикету.

Вопросами этикета и протокола Татьяна Полякова занимается около 25 лет, проведя за эти годы около пятидесяти авторских тем и реализовав более пяти тысяч проектов! Автор, филолог по образованию и этнограф в душе, заядлый путешественник и внимательный собеседник, обладает широкой аудиторией во многих странах мира. Ее опыт общения убедительно доказывает, что нет одного правила. Каждое правилo этикета разбивается и преломляется на традиции, культуры и ситуации. Вопрос норм этики в Европе, Америке и традициях стран Азии актуален, как никогда.

Татьяна Полякова впервые выступила в Баку и отметила, что была во многих странах, но Баку поразил ее особой доброй аурой и выступать в Центре Гейдара Алиева для нее большая честь, и выразила признательность за проведение вечера в столице Азербайджана. Лекция вызвала большой интерес, зал был полностью занят. Среди слушателей были общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии она рассказала, что путь эксперта по этикету начался в детстве, а позднее посчастливилось превратить годы работы в самых известных компаниях в нескольких столицах мира в бизнес-проект, посвященный межкультурным коммуникациям и этикету.

Во время лекции, который сопровождался фотоинсталяциями и различными схематическими изысканиями, был сделан особый акцент на личность человека, его персональные качества и навыки поведения в семье и светской жизни определяют и профессиональный успех. Этикет - это свод удобных правил сосуществования. Для того чтобы эти правила нарушать, их нужно знать.

«Не нужно бояться этикета. Каким бы он ни был – французским, английским или китайским. Нужно изучить его основы, чтобы знать, чего ожидать, когда вы встречаетесь с людьми иной культуры. А еще правила этикета полезно знать, чтобы их нарушать, как и любые правила. Ведь нет одного, универсального свода правил - есть культуры, традиции и ситуации. Изучаю их, и вот как раз это неутомимое желание познания нового – привело к делу, которое приносит радость и удовольствие», - говорит Татьяна Полякова.

Татьяна Полякова считает, что все начинается с уважения к себе и самопрезентации. В частности, с умения представиться, назвать свои имя и фамилию, представить спутников, познакомить родственников и новых друзей, гостей или коллег друг с другом, умения заговорить, задать вопрос или вовремя промолчать, слушать и слышать, отвечать на приятные и уходить от неприятных или слишком личных вопросов.

Самопрезентация - это процесс непрерывный, длящийся всю жизнь. Автор убеждена, что также, как деловой этикет не отделим от этикета светского, также этикет не бывает детским. Этикет бывает один и на всю жизнь. При этом, внешний вид - всегда вторичен. Ведь ошибки костюма исправить легче всего. А вот осанку, словарный запас, обороты речи, интонацию и говор - над этим можно и нужно работать монотонно и долго. Правила этикета меняются пропорционально тому, как меняется мир, причем в соответствии разных культур и национальностей.

«Жить по правилам своей семьи и своей религии в мире сложно, если ты не учитываешь национальные особенности. Можно называть это по-разному, но сочетание несочетаемых культур – тоже этикет. Это ведь искусство – играть по правилам остальных, но оставаться при этом мудрым восточным человеком, получая нужный результат», - отмечает Татьяна Полякова.

Были затронуты основные моменты, которые создают впечатления о человеке: тембр голоса, взгляд, умение представиться и представить, манера речи, обращение изъявления благодарности и просьбы, подарки, культура портрета, нормы элегантности и даже такие тонкие нюансы, как высота каблука и плотность ткани, отличие униформы от светского и делового костюма.

Как говорит Татьяна Полякова: «Будьте довольны собой и впечатляйте безупречными манерами других».

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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