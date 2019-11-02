В регионах Азербайджана выпал первый снег (ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - В некоторых регионах Азербайджана выпал первый снег.

Как передает в субботу Trend, сегодня утром в Гедабейском и Дашкесанском районах пошел первый снег.

По словам жителей, толщина снежного покрова составила 5-10 сантиметров.

Отметим, что согласно прогнозу Национального гидрометеорологического департамента министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливни. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана дожди, ливни, в горных районах ожидается снег, местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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