В Азербайджане объявлен конкурс на создание нового радиоканала

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Совет, в ходе заседания был обсужден вопрос создания нового радиоканала и было принято решение объявить конкурс с 12 ноября по 12 декабря 2019 года для открытия общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц в Баку и на Абшеронском полуострове.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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