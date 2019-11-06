Замминистра о продаже в роддомах Азербайджана искусственного детского питания

6 ноября 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев прокомментировал продажу в государственных родильных домах отдельными компаниями искусственного детского питания для кормления новорожденных детей, передает в среду Trend.

По его словам, некоторые компании ведут неправильную пропаганду, связанную с детским питанием. Поэтому, врачи должны обращаться внимание на питание новорожденных детей.

"Политика министерства здравоохранения заключается в том, чтобы при вскармливании новорожденных детей предпочтение было бы отдано вскармливанию материнским молоком. Грудное вскармливание необходимо постоянно пропагандировать. В этом вопросе, наряду с министерством, также активное участие должно принимать и общество", - сказал Агаев.

Отметим, что руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы сообщила, что показатель грудного вскармливания новорожденных в первые шесть месяцев, в Азербайджане составляет 12-14 процентов.

Считая это крайне низким показателем, Харманджы отметила, что необходимо предпринять шаги для повышения этого показателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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