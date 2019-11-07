Горхмаз Гусейнов: У “Азерсу” нет своего асфальтового хозяйства

7 ноября 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов прокомментировал земляные работы в Баку в ходе ремонта водных магистралей и реакцию общества в связи с этим, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что в случае аварии бывает необходимо раскопать дорожное покрытие, чтобы можно было начать ремонт: «В обществе сложилось ошибочное мнение, что «Азерсу» просто раскапывает дорогу, и ничего не ремонтирует, но это не так. У нас нет своего асфальтового хозяйства. Поэтому мы подписали договор с Госагентством автомобильных дорог. После устранения аварии нами Агентство ремонтирует асфальт на данной территории. Но бывает и так, что раскапывается небольшой участок в 2-3 кв. метра, а у Агентства не бывает возможности сразу приехать и отремонтировать, как только мы попросим об этом. Бывает, что это тянется день-два. Мы работаем в тесной координации с Госагентством автомобильных дорог, и насколько мне известно, Агентство приобрело новую технику, что существенно облегчит ремонтные работы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Азерсу" о качестве питьевой воды в Баку
Общество 14:19
В 2020 г. начнется реализация проекта по совершенствованию канализационной системы Баку - "Азерсу"
Общество 12:45
В Азербайджане проводится паспортизация воды
Общество 12:26
"Азерсу": Сокращение осадков в Азербайджане создало трудности в ряде районов
Общество 12:23
В Сумгайыте и ряде поселков водоснабжение будет ограничено
Общество 4 ноября 10:33
"Азерсу" продолжает осуществлять проекты по улучшению водоснабжения населения (ФОТО)
Общество 27 сентября 19:26
Лента новостей
В Казахстане создадут животноводческую "мегаферму"
Бизнес 15:07
ИВ: Агдамский район готов к осуществлению инициативы по посадке 650 тыс деревьев
Общество 15:07
Бакметрополитен продолжает работу в усиленном режиме
Бизнес 14:57
Бакинская высшая школа нефти начала сотрудничать с Полицейской академией в сфере информационной безопасности (ФОТО)
Общество 14:55
Поставки газа через TANAP в Турцию превысили 3 млрд кубометров
Энергетика 14:52
IranAir возобновит рейсы в Рим
Экономика 14:46
RAEX-Europe: Банковский сектор Узбекистана продолжит свой быстрый рост
Финансы 14:44
В Стамбуле будет построена новая ветровая электростанция
Турция 14:33
Туркменистан нацелен на инвестиционные связи с Италией - президент
Бизнес 14:32