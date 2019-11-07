Горхмаз Гусейнов: У “Азерсу” нет своего асфальтового хозяйства

БАКУ /Trend/ - Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов прокомментировал земляные работы в Баку в ходе ремонта водных магистралей и реакцию общества в связи с этим, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что в случае аварии бывает необходимо раскопать дорожное покрытие, чтобы можно было начать ремонт: «В обществе сложилось ошибочное мнение, что «Азерсу» просто раскапывает дорогу, и ничего не ремонтирует, но это не так. У нас нет своего асфальтового хозяйства. Поэтому мы подписали договор с Госагентством автомобильных дорог. После устранения аварии нами Агентство ремонтирует асфальт на данной территории. Но бывает и так, что раскапывается небольшой участок в 2-3 кв. метра, а у Агентства не бывает возможности сразу приехать и отремонтировать, как только мы попросим об этом. Бывает, что это тянется день-два. Мы работаем в тесной координации с Госагентством автомобильных дорог, и насколько мне известно, Агентство приобрело новую технику, что существенно облегчит ремонтные работы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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