Федерация гимнастики Азербайджана организовала тренерские курсы на высоком уровне – эксперт из Словакии

БАКУ/Trend/ - Организация тренерских курсов второго уровня по аэробной гимнастике, Академии Международной федерации гимнастики (FIG) проходит на высоком уровне, сказала в пятницу Trend руководитель курсов, эксперт Академии FIG, судья международной категории, член технического комитета по аэробной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) Ольга Киселовичова.

"В Баку курсы проводятся во второй раз - в прошлом году мы проводили курсы первого уровня, и те участники, которые тогда успешно сдали экзамены, сейчас продолжают обучение на втором уровне. В курсах участвуют 19 тренеров из шести стран - Азербайджана, Аргентины, Мексики, Ирана, Молдовы и Украины. Очень рада, что мы вновь проводим курсы в Баку, так как Федерация гимнастики Азербайджана создает прекрасные условия для работы и хорошо организовывает подобные мероприятия. Я не представляю другой страны, где создают такие условия", - отметила эксперт.

Киселовичова добавила, что по итогам текущих курсов его участники также будут сдавать экзамены.

"Мы проводим теоретические занятия, где читаем лекции, а также практические занятия. Участники должны в конце курса сдать экзамен и по теории, и по практике, и если они успешно его пройдут, то перейдут на следующий уровень курсов. Итоговая задача тренеров - показать, что они обладают необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы работать с гимнастами", - добавила руководитель курсов.

Член технического комитета по аэробной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) также дала высокую оценку уровню подготовки азербайджанских спортсменов в данной гимнастической дисциплине.

"Я принимала участие в качестве члена технического комитета UEG на 11-ом Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку в мае этого года. Могу сказать, что видно как аэробная гимнастика развивается в вашей стране, что Федерация гимнастики Азербайджана создает все необходимые условия для спортсменов. И с каждым годом уровень азербайджанских гимнастов, выступающих в этой дисциплине, становиться все выше и выше. Уже достигнуты хорошие результаты - команда Азербайджана заняла первое место в программе аэро-данс на 11-м Чемпионате Европы", - сказала Киселовичова.

Отметим, что в Баку, на Национальной арене гимнастики, 05-12 ноября проходят тренерские курсы второго уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG). В курсах, программа которых состоит из теоретических и практических занятий, участвуют 19 тренеров из шести стран мира - Азербайджана, Аргентины, Ирана, Мексики, Молдовы и Украины.

Курсы проводят эксперты Международной федерации гимнастики – руководитель курсов Ольга Киселовичова (Словакия), Мариян Колев, являющийся главным тренером сборной Азербайджана по аэробной гимнастике и Катя Лемос (Бразилия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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