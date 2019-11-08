Минэкологии Азербайджана обнародовало список городских объектов общепита загрязняющих атмосферу

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало названия объектов общепита превысивших нормы вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает в пятницу Trend, представитель министерства Вугар Керимов сказал на сегодняшней пресс-конференции, что наихудшая ситуация сложилась в Низаминском районе Баку.

«На этой территории действует много домов торжеств. Количество отходов, выбрасываемых в атмосферу такими объектами как "Cənnət", "Xan bağı", "Xan sarayı", "Madonna", "Milord", "Hissa", "Grace Hall", "Ayla", ресторанами "Səhər mehi" и "Kometa" выше нормы. К числу таких объектов в Бинагадинском районе можно отнести "Sonalar sonası", "Qızıl tac", "Şahənşah", "Mələk", "Oğuz xan", "Al saray", "Amor", "Röya", в Хатаинском районе - "Fəridə", "Elgün" , "Neapol", "Movida", "Mirana", "Leyla", "Şahzadə", в Наримановском районе - "Şuşa", "Su sonası", рестораны "Orman", "Xankəndi", "İsa bulağı", в Сумгайыте - "Qubadlı", "Dan ulduzu", "Şəhanə", "Tural", " Nurlan" и "Dədə Qorqud", на Абшероне - "Qarabağ", "Ülvi", "Səmayə və Sultan", в Гяндже - "Firuzə", "Tural" и "Şəhzadə"», - сказал Керимов.

Он отметил, что среди нарушителей есть и оштрафованные, и те, в отношении которых министерство обратилось в правоохранительные органы.

«При строительстве какого-либо объекта общепита необходимо оставлять защитную полосу, связанную с нормами шума и запаха. Ее параметры зависят от размеров ресторана. Ввиду жалоб по поводу шума в домах торжеств, законодательством предусмотрено прекращение деятельности ресторанов, находящихся в местах компактного проживания людей, после полуночи, что связано с обеспечением комфорта людей», - подытожил Вугар Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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