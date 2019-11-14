Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)

14 ноября 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня группе семей шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены квартиры, приобретенные министерством труда и социальной защиты населения в Лянкяранском районе и поселке Мехтиабад Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минтруда.

Во время вручения документов на квартиры было отмечено, что в 2018 году было передано 626 квартир — втрое больше чем планировалось. В этом году гражданам этих категорий планируется передать 934 квартиры и частных дома, из которых 253 уже переданы новым владельцам. Таким образом, до настоящего времени со стороны министерства труда и социальной защиты населения семьям шехидов и инвалидам войны было передано 6907 квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
  • Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
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