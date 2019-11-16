В Баку завтра будет до 14 градусов тепла

16 ноября 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 12-14, в Баку ночью - 7-9, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и вечером в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 11-16, в горах ночью от -3 до +2, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Астаринском районе задержаны браконьеры
Общество 14 ноября 17:43
Территории, где будут высажены 650 тысяч деревьев, нанесены на карту - замминистра
Общество 14 ноября 15:11
В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
Общество 13 ноября 14:16
Минэкологии составило протокол в отношении дорожного управления Баку за незаконную вырубку деревьев
Происшествия 12 ноября 19:51
Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла
Общество 11 ноября 13:04
В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
Общество 9 ноября 17:10
Лента новостей
Внесена ясность в ситуацию связанную с отравлением на Сумгайытском заводе
Энергетика 14:38
Дарья Гревцова: Азербайджан является образцом религиозной свободы и мостом между представителями различных вероисповеданий
Политика 14:36
Впервые в Баку проходит "Танцующие бриллианты" - шоу драгоценностей, праздник роскоши и красоты (ФОТО)
Культура 14:32
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился
Финансы 14:26
При участии Агентства по развитию МСБ проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 14:03
Нацбанк Грузии: Возобновился рост доходов от туризма в Грузии
Финансы 14:01
Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам оперативных учений (ФОТО)
Политика 13:50
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит насосные штанги
Тендеры 13:23
В Узбекистане активно продолжается строительство двух магистральных газопроводов
Энергетика 13:16