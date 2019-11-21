Придорожный участок основной автомагистрали Масаллы будет озеленен

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, на обеих сторонах Масаллинского участка автодороги Алят-Астара будет создана зеленая полоса.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель главы ИВ Масаллинского района Адем Магеррамов.

По его словам, в рамках инициативы в Масаллинском районе будет посажено пять тысяч деревьев на участке площадью пять тысяч гектаров.

"Территория где будут посажены деревья уже выровнена, выкопаны канавы лунки. Мы полностью готовы к посадке", - сказал Адем Магеррамов.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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