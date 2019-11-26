Минтруда Азербайджана о пособии на ребенка

БАКУ /Tren - В настоящее время в Азербайджане семьи получают 14 видов социальных пособий в связи с детьми, на что в течение года выделяется 494 миллиона манатов. Это касается 585 тысяч детей.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, только за этот год адресной социальной помощью воспользовались 160 тысяч детей: "Президент Азербайджана подчеркивает, что государственные средства должны использоваться эффективно, адресно. Пособие на ребенка не полностью отвечает принципу адресности".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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