Социальные медиа не должны распространять мысли о суициде

26 ноября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Социальные медиа распространяют мысли о самоубийстве, превращая их в нечто обыденное. Мы крайне обеспокоены этим.

Об этом в рамках "круглого стола", посвященном предотвращению суицидов, организованного министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Программой развития ООН, сказала международный эксперт Мишель Мур, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, мысли о самоубийстве очень опасны, в особенности среди молодежи. "Суицид - это действие, совершая которое, человек прощается со своей жизнью. Иногда об этом очень трудно говорить. Любой случай суицида - это трагедия. Мы можем подготовить стратегию для предотвращения суицидов. Суицид среди молодежи - заразный феномен. Часто молодежь, в тот или иной период своего развития находится на перепутье, им часто приходится делать сложный выбор, к которому они подчас не готовы. Тогда приходят мысли о смерти. Необходимо сделать так, чтобы они не думали о таких вещах. Предотвратить суицид можно. Полагаю, что работа, проводимая в Азербайджане по этому вопросу, разработка Национального плана деятельности внесет весомый вклад в предотвращение суицидов", - сказал Мишель Мур.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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