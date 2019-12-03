В рамках "Недели волонтеров в Азербайджане" стартовала кампания "Наш Шехид"

БАКУ/Trend/ - В рамках «Недели волонтеров в Азербайджане», организованной совместно Фондом молодежи Азербайджана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и осуществляемой при участии всех общественных организаций и движений, при поддержке Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу стартовала кампания «Наш Шехид».

Как сообщает во вторник Trend, в рамках кампании в 17 городах и районах страны молодежь посетила 147 семей шехидов и продемонстрировала свою солидарность с ними.

Волонтеры ASAN, Общественного объединения «Региональное развитие», Аграрного развития, Агентства развития малого и среднего бизнеса, миграции и других движений, посетили Аллеи шехидов в различных городах и районах республики. В целом, за два дня в кампании приняли участие свыше двух тысяч волонтеров.

Напомним, что кампания «Наш Шехид» началась накануне праздника Новруз, по инициативе группы молодых лиц, воодушевленных высказываниями Президента Ильхама Алиева, озвученными во время встречи с молодежью первого февраля, о поддержки духа патриотизма и привязанности к национально-духовным ценностям. Традиционно, накануне праздников и в знаменательные дни, молодежь в рамках кампании «Наш Шехид» организовывает посещение семей шехидов.

«Неделя волонтеров в Азербайджане» продолжится до девятого декабря, мероприятия будут охватывать всю страну. В последующие дни планируется организация акции по пропаганде истории и национально-духовных ценностей Азербайджана под девизом «Наша Родина», акции «Волонтерство не знает границ», в рамках которой будет организована социальная работа для людей, нуждающихся в особом уходе и экологической акции под девизом «Наша Природа».

А в Форуме солидарности волонтеров Азербайджана и в специальной концертной программе, пятого декабря примут участие тысячи молодых людей. Будут избраны самые активные 300 волонтеров недели, которые получат возможность провести четырехдневный отдых в зимнем лагере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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