Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на дождливую погоду в Масаллы, шестого декабря в районе царила поистине праздничная атмосфера.

Как сообщает в пятницу Trend, начиная с утренних часов тысячи жителей района собрались на территории государственного лесного фонда вблизи участка магистрали Баку – Астара, проходящего через село Ленган, для участия в акции по посадке 650 тысяч деревьев в один день, инициированной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

Все саженцы выращены на участках Масаллинского регионального центра лесного хозяйства. В рамках кампании на территории государственного лесного фонда площадью пять гектаров высажены тысячи различных видов деревьев, в том числе эльдарская сосна, кипарис, ясень, клен.

В акции приняли участие глава ИВ Масаллинского района Шахин Мамедов, представитель Администрации Президента Дейанет Абдуллаев, руководители управлений, предприятий и организаций, действующих в районе. Шахин Мамедов поблагодарил от имени жителей района Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за эту инициативу, направленную на пропаганду наследия выдающегося поэта и мыслителя Насими, а также охрану окружающей среды. Представитель Администрации Президента Абдуллаев сказал, что посадка 650 тысяч деревьев в стране внесет неоценимый вклад в снижение влияния глобального потепления, являющегося большой проблемой для всего человечества, а также в деле предотвращения засоления почвы в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
  • Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
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