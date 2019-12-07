Насладитесь наследием Насими вместе с Azercell (ФОТО)

В рамках проекта “Аудиокнига" лидирующий мобильный оператор представляет произведения гениального поэта на трех языках.

Придавая особое значение инициативам и проектам, направленным на сохранение культурного наследия Азербайджана, компания Azercell Telekom также вносит свой цифровой вклад в главное культурное событие этого года.

Как известно, в честь 650-летнего юбилея одного из самых выдающихся поэтов нашей страны Имадеддина Насими, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2019 год был объявлен “Годом Насими” . Таким образом, чтобы ознакомить иностранных читателей с творчеством великого поэта Насими посредством современных носителей информации, газели поэта были загружены в раздел "Audiobook" ("Аудиокнига") мобильного приложения "Bookmate" на трех языках. Все, кто уже использует мобильное приложение Azercell "Bookmate", могут насладиться творчеством Насими, озвученным носителями языка. Отметим, что творческое наследие поэта было включено в мобильное приложение. при поддержке Творческой Мастерской “Kolorit”, возглавляемой Теймуром Наджафзаде.

В связи с запуском новой аудиоколлекции Azercell Telekom провел в Бакинском Книжном Центре специальное мероприятие под названием "İki Cahan" (“Два Мира”) с участием писателя Анара, Заслуженной артистки Севды Алекберзаде, руководителей дипломатических корпусов, действующих в нашей стране - посла Турции Эркана Озорала, посла России М.Н.Бочарникова, посла Нидерландов Онно Керверса, посла Молдовы Георге Леукы, а также представителей влиятельных бизнес-структур. На мероприятии прозвучали газели Насими на разных языках, были показаны пантомима на известное стихотворение "Sığmazam" и видео "İki Cahan", посвященное творчеству поэта.

Для сведения отметим, что мобильная библиотека “Bookmate”, предоставленная для абонентов Azercell по специальному выгодному предложению, позволяет читать тысячи книг посредством электронных устройств. Заплатив за услугу мобильной библиотеки "Bookmate" всего 3,50 AZN в месяц, читатели могут ознакомиться не только с зарубежной литературой, но и с произведениями азербайджанских авторов. Подробная информация об услуге и правилах подключения доступна на сайте www.azercell.com/bookmate.

Следует отметить, что Azercell и впредь будет продолжать внедрение новых цифровых решений для более удобного доступа как к Азербайджанской, так и к мировой литературе и искусству. Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват по территории страны: 99.2% (за исключением оккупированных территорий); охват населения страны: 99,8%. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств: GSM-технология, система предварительной оплаты, услуга мобильного Интернета, создание сети на

территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуга фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуга М2М, услуга мобильного клиента, услуга онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильная услуга электронной подписи «Asan İmza» и т.д. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.