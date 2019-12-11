В Азербайджане не запрещено использование трехкомпонентных шприцев

БАКУ/Trend/ - Установлен стандарт шприцев, производимых в Азербайджане.

Об этом в среду сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, использование трехкомпонентных шприцев не запрещено.

«Эти шприцы используются во всем мире. Поэтому вводить людей в заблуждение о том, что эти шприцы не соответствуют стандарту - неправильно. Производимые в Азербайджане шприцы двухкомпонентные, стандарты этих шприцев утверждены Институтом стандартизации Азербайджана. Соответствующим структурам отданы необходимые поручения в связи со шприцами, ввозимыми в страну. В ходе проверок в аптеках производится забор их образцов, их еще раз проверяют на стерильность в лабораториях Минздрава», - отметил замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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