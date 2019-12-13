ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)

13 декабря 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях осуществления против Азербайджана разведывательный деятельности, один человек привлеченный к секретному сотрудничеству.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), об этом было сказано на отчетном совещании, посвященном итогам деятельности службы в 2019 году.

Были установлены личности 23 лиц, принимавших участие в боевых действиях в зонах военных конфликтов за рубежом, из них - шестеро граждан Азербайджана, которые были задержаны и обезврежены, шесть групп, занимающихся незаконной миграцией и 15 организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Задержаны 739 нарушителей государственной границы, 13 526 нарушителей правил пограничного режима и 4699 человек, находящихся в розыске.

Также задержаны 479 человек, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам, 51 человек - по чужим документам и четыре человека - при попытке тайно пересечь государственную границу.

В течение года было пресечена попытка перевозки через границу контрабанды на 96,376 миллиона манатов, наркотических средств - в размере две тонны 240 килограммов 973 грамма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
  • ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
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