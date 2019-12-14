Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)

14 декабря 2019 23:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря во Дворце Гейдара Алиева прошел гала-концерт третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019", проводимого компанией Beat Group при поддержке Министерства культуры.

На концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Trend, в этом году для участия в фестивале заявки подали 110 детей, из которых организационный комитет отобрал 20 самых лучших юных исполнителей. Ведущими вечера были хорошо известные по предыдущим фестивалям юные артисты Руфат Мамедов и Суэль Хейбятова.

Перед началом концерта участники фестиваля прошли по красной дорожке, где поделились своими впечатлениями о фестивале. Победитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" Эржан Максим выразил восторг от высокого уровня фестиваля "Зима" и поблагодарил организаторов мероприятия за возможность посетить Баку и выступить перед азербайджанской публикой. Ведущий фестиваля Руфат Мамедов пожелал удачи всем участникам и сказал, что зрителей ждут интересные выступления. "Зима" - это проект, благодаря которому можно найти много новых друзей", - добавил Р.Мамедов.

Затем началась зажигательная концертная программа. В этом году своими выступлениями фестиваль украсили народная артистка Айгюн Кязимова, которая в дуэте с Джалалом Баширли спела песню "Карие глаза", заслуженная артистка Севда Алекперзаде разделила сцену с Фахрией Алиевой, спев песню "Гал сене гурбан".

Яркие выступления юных талантов были встречены с большим интересом. На вечере также выступили артисты из Турции, Украины, Грузии, Казахстана, Франции и Великобритании.

"Зима" - это, в первую очередь, музыкальный праздник для детей, где каждый юный исполнитель, выйдя на большую сцену, уже является победителем. В заключение всем участникам были вручены специальные дипломы и памятные подарки.

Фестиваль "Зима" с каждым годом становится все ярче, интереснее, масштабнее. Участники фестиваля уже заявили о себе на различных престижных международных конкурсах. Так, группа участников "Зимы-2017" стала победителем международного музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос". Отличился и Рустам Керимов - он стал обладателем специального приза на музыкальном фестивале детского и юношеского творчества San-Remo Junior 2017. А Александр Зазарашвили - участник "Зимы-2018" - выиграл в Украине популярный телевизионный конкурс "Голос. Дети".

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на гала-концерте третьего Международного детского фестиваля "Зима-2019" (ФОТО)
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