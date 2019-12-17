Учреждение компании (ООО) в Азербайджане (Инновация в регистрации ООО)

Севиль Яхъяева – юридический менеджер компании EKVITA и специалист по корпоративному праву. Севиль – выпускница юридического факультета Бакинского Государственного Университета. Ее профессиональный опыт в юридической сфере свыше 10 лет. Ее опыт работы включает в себя: предоставление консультаций по корпоративным вопросам (учреждение, ликвидация, реорганизация, изменение и др.) компаниям, функционирующим в различных отраслях (нефть-газ, строительство, фармацевтика, туризм, сельское хозяйство и т.д.); юридическая помощь при учреждении дочерних компаний, филиалов, представительств крупных глобальных компаний в Азербайджане, составление учредительных договоров, договоров купли-продажи, открытие банковских счетов и другие необходимые меры; в связи с развитием ненефтяного сектора учреждение Общественных Объединений, охватывающих различные сферы деятельности и в общем оказание юридической помощи в учреждении свыше 600 коммерческих и некоммерческих организаций (ООО, Акционерное Общество, Филиал/Представительство, НПО и др.).

Приветствую Вас, дорогие читатели!

Будучи компанией EKVITA, мы предоставляем услуги во многих отраслях права (корпоративное, трудовое, миграционное, налоговое, судебное и т.п.), а также услуги бухгалтерии, аудита, развития бизнеса и сопровождаем клиентов, обратившихся к нам начиная с самых стартовых этапов их бизнеса.

В этой связи хочу рассказать Вам, выражаясь просто, об «открытии компании». То есть какая наиболее подходящая организационно-правовая форма для начала бизнеса в Азербайджане, ее превосходства, необходимые процедуры в процессе регистрации и т.д.

Как известно, в законодательстве существует несколько организационно-правовых форм для создания компании. Но сегодня я расскажу Вам об Обществе с Ограниченной Ответственностью (ООО), которое является самым приемлемым и простым среди остальных с точки зрения процедурных и правовых требований.

Если коснуться определения ООО – обществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами (физическим и (или) юридическим лицом) общество, уставный капитал которого разделен на доли, размер которых определен уставом. Как видно из этого определения, законодатель не устанавливает ограничения касательно количества учредителей ООО. То есть, учредителем может быть одно или несколько лиц, в том числе и иностранный гражданин. Должна отметить, что в случае с иностранными гражданами законодательные требования или требования к документации такие же, как и к гражданам Азербайджана, т.е. отсутствуют какие-либо дополнительные или специальные требования.

Другим преимуществом ООО является отсутствие в законодательстве какого-либо ограничения касательно его уставного капитала. То есть, отсутствует минимальный или максимальный лимит, уставным капиталом может быть любая сумма. Поэтому во многих случаях при учреждении ООО уставный капитал формируется в размере 10-100 манатов.

Также считаю необходимым отметить, что процесс регистрации ООО отличается своей простотой, и было бы уместным подчеркнуть проводимую Министерством Налогов инновационную политику в этой области. Благодаря ей, согласно ежегодному Отчету «Doing Business» Всемирного банка (World bank) Азербайджан среди 190 стран в этом году утвердился на 9-ом месте по показателю «Начала бизнеса».

Учитывая это, я расскажу Вам об инновационном электронном порядке регистрации ООО без надобности посещения какого-либо органа для реализации. Процедура очень проста и потратив 15-20 минут Вы можете сами зарегистрировать ООО. Необходимо отметить, что эта процедура применима только при создании местного ООО, т.е. вы можете воспользоваться ею, если учредителями будут выступать граждане Азербайджана. В противном случае, собрав все необходимые документы Вы можете обратиться в соответствующий налоговый орган.

Итак, для электронной, т.е. онлайн регистрации Вам всего лишь нужно перейти на страницу Интернет Управление Налогов (https://login.e-taxes.gov.az/login/) и выбрав раздел «Удостоверение личности» ввести ПИН (Персональный Идентификационный Номер), который указан на Вашем удостоверении личности, а затем указать номер Вашего мобильного телефона. Номер может принадлежать любому оператору мобильной связи, единственное условие – номер должен быть зарегистрирован на Ваше имя. В результате Вы получите подтверждающий СМС необходимый для доступа на Ваш электронный кабинет. На открывшейся странице выбрав раздел «Электронная регистрация Ю/Л (юридических лиц)» заполняете форму заявки запрашиваемой информацией. Важно отметить, что во время регистрации юридического лица Вы одновременно можете заказать банковский счет, электронную подпись «ASAN imza» и заключить трудовой договор с работником(-ами).

Еще одним преимуществом электронной регистрации является отсутствие государственной пошлины (при регистрации в обычном порядке размер пошлины составляет 11 манатов) и предоставление 3

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