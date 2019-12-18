В БГУ состоялось открытие барельефа видному ученому Ширмамеду Гусейнову (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ), перед кафедрой истории печати вуза состоялось открытие барельефа видному ученому Ширмамеду Гусейнову.

Ректор Эльчин Бабаев на церемонии открытия сказал, что «Сегодня праздник азербайджанской журналистики. Мы собрались здесь, чтобы почтить светлую память профессора БГУ, неустанного исследователя прессы, заслуженного журналиста Ширмамеда Гусейнова по случаю 95-летней годовщины со дня его рождения. Ширмамед Гусейнов оставил такой след, который выпадает на судьбу не каждого ученого. Самым большим достоянием Ширмамед муаллима являются его студенты, воспитанники. Каждый раз, взглянув на этот барельеф, мы будем вспоминать его. Дело Ширмамед муаллима продолжается, ибо он, исследуя историю азербайджанской журналистики, оставил большое научное наследие. Жизненный путь Ширмамеда Гусейнова является примером для каждого. В настоящее время дочери ученого усердно трудятся на пути развития азербайджанской науки и культуры. Думаю, что мы, хоть и частично, постарались выполнить свой моральный долг перед великим ученым», - подчеркнул Эльчин Бабаев. Он рассказал о богатом творческом пути неустанного исследователя истории печати Ширмамеда Гусейнова, имеющего неоценимые заслуги в развитии отечественной журналистики.

Было отмечено, что большая часть жизни ученого была связана с БГУ. Ширмамед муаллим, имеющий большие заслуги в воспитании и развитии молодых журналистов, достойно, добросовестно, неустанно продолжал научно-педагогическую деятельность. Ему всегда удавалось сплотить вокруг себя студентов и преподавателей в качестве единой команды.

Выразив признательность всем участникам церемонии открытия барельефа, дочь ученого, проректор Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова отметила, что БГУ был священным очагом для ее отца, он любил это высшее учебное заведение как свой родной дом. Он считал БГУ маленькой моделью Азербайджана. Лала Гусейнова выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за уважение и почтение памяти ее отца.

Супруга Ширмамеда Гусейнова, заместитель редактора журнала «Наука и жизнь» Улькер Гусейнова, выразив признательность каждому за осуществленную работу, сказала: «Для истинного ученого не может быть больше счастья, чем это. Еще раз убедилась в том, что у Ширмамед муаллима много последователей. Студенты, которым он преподавал, даже которым он не преподавал, очень любят его. Я, читая их воспоминания, готова расплакаться.

Действительно, в жизни есть люди, которые оставляют след после себя, и я живая свидетельница этого. Ширмамед Гусейнов 74 года проработал в БГУ. Это счастье выпадает на долю не каждого. Он до последних дней своей жизни не отстранялся от работы. Я всем вам выражаю благодарность за то, что с такой любовью чтите память о нем».

Выступившие на мероприятии депутаты Милли Меджлиса Афлатун Амашев, Джаваншир Фейзиев, профессора Джахангир Мамедли, Солмаз Рустамова-Тохиди, руководитель телевидения «Реал» Миршахин Агаев, главный редактор «525-ой газеты» Рашад Меджид, декан факультета журналистики БГУ Вугар Зифароглу и другие отметили, что мудрый аксакал, видный ученый и педагог Ширмамед Гусейнов с большим патриотизмом, исследовательским упрямством долгие годы исследовал, выявлял неизученные архивы национальной печати и публиковал их. Большая часть книг, автором которых он является, - это ценные труды на уровне энциклопедии.

Ораторы, отметившие, что Ширмамед Гусейнов был одним из приверженных хранителей идеологии азербайджанства, подчеркнули, что ему принадлежат особые заслуги в изучении наследия создателей Азербайджанской Демократической Республики. Он всегда был сторонником правды, справедливости, свободы слова. Поэтому он завоевал большое уважение не только научной общественности, но и простых людей.

Участники мероприятия ознакомились с книгами Ширмамеда Гусейнова. Им был представлен специальный выпуск «Устад», подготовленный «525-ой газетой» по случаю 95-летия ученого.

Затем мероприятие было продолжено в круглом зале учебно-телевизионной студии БГУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.