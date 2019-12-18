В Азербайджане в текущем году произошло почти 5300 землетрясений

18 декабря 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обнародованы результаты комплексных сейсмологических, геофизических и геохимических исследований и достигнутых результатов в 2019 году, сообщает в среду Trend.

Было отмечено, что в течение 2019 года по состояние на день предоставления отчета сейсмические станции РЦСС зарегистрировали 12 914 случаев землетрясения.

В результате геодинамических процессов, проходящих в литосфере, постоянно происходят слабые подземные толчки. Из числа зарегистрированных землетрясений 5298 являются местными, 6748 – региональными землетрясениями.

Магнитуда 79 землетрясений, произошедших на территории Азербайджана, была выше 3-х.

На территории республики за год произошло 25 ощутимых землетрясений. Самое сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло 5 февраля 2019 года на территории Шамахы-Исмаиллы-Агсу.

Кроме того, в течение года сейсмостанции РЦСС зарегистрировали извержение трех грязевых вулканов, два из которых были зафиксированы 5 февраля 2019 года после землетрясения в Шамахы-Исмаиллы-Агсу, один – 13 февраля 2019 года

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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