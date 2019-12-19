В Азербайджане на уровне бакалавриата будут готовить соответствующих медработников среднего звена

19 декабря 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете на уровне бакалавриата будут готовить соответствующих медработников среднего звена. Это будет способствовать обеспечению потребностей в новых кадрах в регионах, селах, в более отдаленных местностях страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на конференции "Неинфекционные заболевания и стратегии борьбы с ними" сказал заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, в большинстве европейских стран для общественного здравоохранения ведется подготовка соответствующих медработников среднего звена.

"В отличие от обычных медработников среднего звена, они обладают более обширными знаниями и могут вести профилактическую работу. И в Азербайджане есть необходимость в подготовке подобных кадров и в этой сфере уже начата работа. Кадры среднего медицинского звена, которые будут подготовлены на уровне бакалавриата в Азербайджанском медицинском университете, смогут вести профилактическую работу", - сказал Сеидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начинаются очередные мониторинги в связи с "птичьим гриппом"
Экономика 12 декабря 17:16
Минздрав Азербайджана опубликовал результаты экспертизы некоторых пищевых добавок
Общество 23 ноября 16:59
Минздрав Азербайджана: Мы не несем ответственность за рекламу лекарств
Общество 9 ноября 18:01
Об основных причинах омоложения сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане
Общество 8 ноября 17:55
Замминистра: Около 60 % медучреждений стали публичными юридическими лицами
Общество 6 ноября 14:59
Замминистра о продаже в роддомах Азербайджана искусственного детского питания
Общество 6 ноября 14:45
Лента новостей
Минэнерго Узбекистана подвело итоги деятельности в 2019 году (Эксклюзив)
Энергетика 15:07
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пальмовом масле
Общество 15:06
В январе-ноябре Турция экспортировала в Казахстан готовую одежду на более чем $150 млн
Турция 15:01
Обнародован общий объем депозитов в коммерческих банках Грузии
Финансы 15:01
Узбекистан больше всего производил машины модели Chevrolet Nexia и Cobalt в 2019
Бизнес 14:59
Российская "ЧЕТРА" организует производство промышленной техники в Узбекистане
Бизнес 14:57
Турция экспортировала в Иран электротовары на более чем $100 млн
Турция 14:55
В Туркменистане издан Атлас разграничения морских пространств
Туркменистан 14:54
В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету
Общество 14:53