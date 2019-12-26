Директор департамента банка выдвинул кандидатуру в депутаты

26 декабря 2019 11:20 (UTC+04:00)

Директор департамента Развития Бизнеса АтаБанк-а Орудж Ибрагимов начал процесс выдвижения своей кандидатуры в депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

После долгих лет работы на различнх должностях, в 2018 году он был назначен директором департамента Развития Бизнеса ОАО «АтаБанк».

Для информации отметим, что О.Ибрагимов родился в городе Баку в 1986 году. Имеет высшее образование. Кроме того, он обладатель международных сертификатов в области маркетинга и продаж.

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