Сегодня в Хырдалане будет ограничена подача газа

БАКУ/Trend/ - Сегодня утром в части Хырдалана может быть приостановлено газоснабжение.

Как сообщили Trend, в производственном объединении «Азеригаз», перебои не связаны с какими-либо проблемами в газовой сети.

На проспекте Гейдара Алиева, улицах Х. Тагиева и С. Бахлулзаде ведутся масштабные ремонтные работы. Для обеспечения безопасности проводимых ремонтных работ в указанных районах, возникла необходимость в временном отключении подачи газа.

Газоснабжение абонентов будет возобновлено сразу после завершения ремонтных работ.

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