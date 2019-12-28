Год Нисанов и Зарах Илиев открыли уникальный центр в Москве (ФОТО)

В дни Хануки состоялось открытие уникального и крупного Общинного центра «Объединение горских евреев Москвы» в Сокольниках. Правительство Москвы по просьбе попечителей общины Года Нисанова, Зараха Илиева и благотворительного фонда СТМЭГИ, выделило здание для национально-культурного центра горских евреев. Синагога, библиотека, банкетный зал, классы для обучения – все это центр, который открылся для горско-еврейской общины в Москве.В России это первый религиозно-культурный центр горских евреев, который знакомит с культурой, традицией и языком-джуури. Помимо традиционных учебных программ в Сокольниках отмечаются еврейские праздники и изучается мудрость священных текстов. Президент Международного фонда “СЕМЭГИ”, Герман Захарьяев подчеркнул, что этот центр создан для всех евреев и каждый сможет найти что - то полезное.

Торжественное открытие началось с перерезания красной ленты, почетное право предоставили меценатам центра - Гору Нисанову,Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву, после чего Гор Нисанов установил мезузу с кусочком Торы, охраняющей дом каждого правоверного еврея.

Почетные гости и многочисленные представители еврейской общины, собравшиеся на праздник, обошли все помещения и выразили свое восхищение центром, затем гостей мероприятия ожидала праздничная программа и презентационный фильм о горских евреях.

Поздравить «новоселов» приехали политические и общественные деятели. В официальной части церемония открытия выступили: главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, Главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, Директор департамента управления делами Минпросвещения России, Временный поверенный в делах Израиля Яков Ливне, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин и многие другие. Речей на торжественном открытии общинного центра было произнесено много, почетные гости, отметили как много сил было вложено, в то чтобы создать не просто общинный центр, а новый формат - многофункциональный центр, аналогов которому в России нет.

Вечер завершился ярким выступлением известных горских исполнителей.

Принимать гостей центр может уже сейчас, однако полноценно он заработает только после Нового года, когда закончится обустройство бассейнов для проведения религиозных обрядов.

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