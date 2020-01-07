Первое лунное затмение этого года будет наблюдаться и в Азербайджане

7 января 2020 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ночь с 10-го на 11-е января произойдет первое лунное затмение этого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию (ШАО) НАНА.

Как говорится в сообщении, это будет полутеневое затмение, которое начнется в 21:08 и завершится в 01:12. Максимального уровня затмение достигнет в 23:11.

Его можно будет наблюдать в Азии, Австралии, Европе, Африке. Лунное затмение будет наблюдаться и в Азербайджане. Его трудно будет отличить от обычного полнолуния, поскольку Луна будет чуть темнее во время максимальной фазы.

Отметим, в 2020 году ожидаются четыре лунных затмения. Поскольку все затмения будут полутеневыми, их трудно будет увидеть невооруженным глазом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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