В Азербайджане разработана концепция создания геопарков

8 января 2020 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, впервые на Кавказе, разработана концепция создания геологических парков.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт геологии и геофизики, научно обоснованна концепция разработана в соответствии с Национальным планом мероприятий по защите и долгосрочному использованию редких геологических объектов в Азербайджане.

В институте определили и исследовали соответствующие параметры геотермальных источников, скважин термальных вод и приповерхностных комплексов пород в Азербайджане. Исходные энергетические ресурсы геотермальных источников были оценены с применением новых сведений и внесены в электронную базу данных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане подготовлен проект по строительству алюминиевого завода
Экономика 17:43
В Азербайджане после землетрясения могут активизироваться четыре вулкана (Эксклюзив)
Общество 8 февраля 2019 13:07
Азербайджанские ученые разработали инновационный метод переработки алунита
Бизнес 11 сентября 2018 14:44
Азербайджан заморозил проект по усовершенствованию технологии добычи драгметаллов
ИКТ 25 января 2018 15:57
В ряде населенных пунктов Азербайджана зафиксировано высокое содержание в воздухе радона
Общество 22 ноября 2017 20:30
Азербайджанским ученым удалось получить удобрения из промотходов
Экономика 13 ноября 2017 17:28
Лента новостей
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
В мире 20:12
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана
Политика 20:10
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
В мире 20:06
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
Политика 19:54
Денежные средства Бюро по обязательному страхованию значительно сократились
Финансы 19:46
Бюро по обязательному страхованию завершило год с убытком
Финансы 19:42
Выросли резервы Нацбанка Грузии
Финансы 19:14
Азербайджанское предприятие запустит новую линию молочных продуктов
Бизнес 19:01
Грузинский завод увеличил экспорт фундука
Бизнес 18:57