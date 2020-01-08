В Азербайджане разработана концепция создания геопарков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, впервые на Кавказе, разработана концепция создания геологических парков.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт геологии и геофизики, научно обоснованна концепция разработана в соответствии с Национальным планом мероприятий по защите и долгосрочному использованию редких геологических объектов в Азербайджане.

В институте определили и исследовали соответствующие параметры геотермальных источников, скважин термальных вод и приповерхностных комплексов пород в Азербайджане. Исходные энергетические ресурсы геотермальных источников были оценены с применением новых сведений и внесены в электронную базу данных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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