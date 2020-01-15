Объявлены результаты экзаменов экстерном по г. Баку

БАКУ /Trend/ - В проведенных в Баку экзаменах экстерном приняли участие 847 человек, которые в предыдущие годы не смогли завершить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

По уровню общего среднего образования экзамен экстерном успешно сдали 109, по уровню полного среднего образования – 348 человек.

Данная информация внесена в систему «Ученик – выпускник».

Лица, успешно сдавшие экзамены, организованные Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), смогут получить аттестаты об общем среднем и полном среднем образовании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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