В Баку пройдет экзамен экстерном для желающих досрочно окончить среднюю школу

БАКУ /Trend/ - Для одаренных учеников, желающих раньше окончить любой уровень общего образования, 17 января будет проведен экзамен экстерном, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Управление образования г. Баку.
Экзамен пройдет в 175-й средней школе столицы.
Экзаменационные задания будут состоять из 10 вопросов по каждому предмету в соответствии с программами дисциплин, и результаты будут оцениваться по 100-бальной шкале комиссией, созданной Управлением.
Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.
Отметим, что экзамен экстерном, организуемый для одаренных учеников, проводится на основании «Правил досрочного окончания начального, общего среднего и полного среднего уровней общего образования», утвержденных соответствующим приказом минобразования.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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