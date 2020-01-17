В ГУДП Азербайджана назначен новый глава отдела по связям с общественностью

17 января 2020 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД произошли кадровое изменения, сообщает в пятницу Trend

Приказом министра внутренних дел Вилаята Эйвазова начальник отдела по связям с общественностью ГУДП, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления кадров.

Начальник отдела дорожно-патрульной службы ГУГДП Кямран Алиев назначен главой отдела по связям с общественностью.

Кямран Алиев подтвердил Trend этот факт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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