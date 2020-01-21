За прошлый год в ДТП в Азербайджане погибло более 820 человек – дорожная полиция

21 января 2020 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 1879 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом на оперативном совещании, посвященном работе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 2019 году, и предстоящим задачам, сказал начальник Главного управления государственной дорожной полиции генерал-майор полиции Рамиз Зейналов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что за прошлый год в ДТП погиб 821 человек, травмы различной степени тяжести получили 1702 человека. В сравнении со статистикой 2018 года, в прошлом году на 53 было больше ДТП, на 99 - погибших и на 9 меньше травмированных.

43,6% зарегистрированных случаев были связаны с наездами на пешеходов, в результате которых погибли 329 и были травмированы 527 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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